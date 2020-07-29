РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Свыше 10 спортсменов из спортшкола подмосковных Люберец отправились на летние сборы в Крым, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Спортсмены городского округа Люберцы принимают участие в традиционных летних тренировочных сборах. 12 воспитанников МУ КСШОР из отделения бокса поехали в Крым под руководством тренера Евгения Кацнельсона», - говорится в сообщении.

Также в Крым отправились спортсмены из Федерации чирлидинга и Федерации самбо городского округа Люберцы.

«Желаем ребятам хорошо отдохнуть, подтянуть свои показатели и набраться опыта, чтобы в новом спортивном сезоне радовать нас победами», - заключается в сообщении.