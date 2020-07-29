РИАМО - 29 июл. Более 3,5 тысяч подмосковных пар получили социальную выплату к юбилею совместной жизни, ее можно оформить в течение года со дня юбилея, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С начала 2020 года 3650 подмосковных пар получили единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Выплату можно оформить жителям Московской области в течение года со дня юбилея, начиная с 50 лет прожитых вместе, то есть 50, 55, 60 и далее», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей.

Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.

Подать заявление на выплату можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.