РИАМО - 29 июл. Более 3,5 тысяч подмосковных пар получили социальную выплату к юбилею совместной жизни, ее можно оформить в течение года со дня юбилея, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет, составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей.
Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея.
Подать заявление на выплату можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ.
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