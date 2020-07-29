РИАМО - 29 июл. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который напал на людей в храме святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

16 февраля молодой человек вошел с ножом в храм и напал на людей. Злоумышленник ранил двух помощников настоятеля, потом прихожанам удалось его скрутить и передать полиции.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статьям 213 УК РФ «Хулиганство» и 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Момент нападения на храм Николая Чудотворца в Москве. ВИДЕО>>