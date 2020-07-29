РИАМО - 29 июл. В среду завершился прием заявлений на участие в избирательных кампаниях в Единый день голосования 13 сентября, всего в Мособласти 13 сентября пройдут 18 кампаний по выборам в Советы депутатов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

По данным на 28 июля, свои кандидатуры на выборы выдвинули 729 человек, в том числе 128 самовыдвиженцев и 601 представитель политических партий.⁣⁣⠀

⁣«От «Единой России» представлены 169 кандидатов, от КПРФ - 157, от ЛДПР - 95, от «Справедливой России» - 76, от «Яблока» - 33, от «Партии пенсионеров» - 31, от партии «Родина» - 25, от «Партии Роста» - 7, от партии «Зеленые» - 5, от «Коммунистов России» - 3 кандидата», - говорится в сообщении.

Уже 13 сентября в Подмосковье пройдут 18 кампаний по выборам в Советы депутатов, среди них 7 – основные выборы, а еще 11 – дополнительные. Общее количество замещаемых мандатов составляет 183. ⁣⁣

Основные выборы пройдут в Балашихе, Дмитровском округе, Лыткарине, Молодежном, Подольске, Фрязине и Электростали. Дополнительные выборы организуют в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском и Наро-Фоминском округах, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре и Рузском округе, а также в Звездном городке.