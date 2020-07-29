РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 29 июл. В подмосковных Котельниках волонтеры раздали свыше 10 продуктовых наборов нуждающимся семьям округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Волонтерский штаб городского округа Котельники продолжает свою работу. Сегодня (в среду -ред.) волонтеры раздали 14 продуктовых наборов губернатора региона семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Деятельность, связанная с поддержкой населения, в ближайшее время будет продолжена.