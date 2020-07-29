РИАМО - 29 июл. Карта «Тройка» на различных носителях стала самым востребованным сувениром с символикой московского метро, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Наиболее популярной среди пассажиров стала карта «Тройка» с изображением советских танков, которая доступна в десяти вариантах оформления. На ней изображаются танки, а также пишется краткая историческая справка о каждой военной машине. Танки с «Троек» можно встретить в игре World of Tanks.

«Лидерами продаж также стали карты «Тройка» с картинами современных российских художников – А. Журавлева, А. Шалаева, Р. Гаппасова, и Е. Нешковой. Всего для пассажиров доступен 31 вариант «Тройки» с работами живописцев», – говорится в сообщении.

Кроме того, популярностью у пассажиров московского метро пользуются магниты, значки, ручки и силиконовые браслеты.

В сувенирных магазинах Московского метрополитена продаются карты, брелоки и кольца «Тройка»; толстовки; футболки; магниты; статуэтки; жетоны; значки; брелоки; кружки; игрушки; канцелярские товары.