РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили четыре новых случая Covid-19, за весь период пандемии в округе зафиксировали 1 738 случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба Московской области.

137 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 63 155 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 46 048 человек выписали домой из стационаров, 1 102 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 738 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Больше 270 тысяч исследований на антитела к коронавирусу провели жителям Подмосковья. Они были обнаружены у 20,5% обследованных.

- Бесплатное тестирование на Covid‑19 в Москве увеличило выявляемость зараженных в пять раз.

«В пять раз больше обнаружили, когда люди сами приходят (на тест на коронавирус - ред.), почувствовав недомогание, видя какую-то проблему, они приходят сами, и выявляемость в пять раз выше, чем просто, если приходим и коллективы тестируем», - сказал Собянин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

- За сутки в Подмосковье от коронавируса скончались 2 человека. Общее число летальных исходов в регионе превысило 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Попова подтвердила, что коронавирус сохраняется на поверхности 48 часов.

«Мы продолжаем исследования. <...> На различных поверхностях - на линолеуме,нержавеющей стали, пластике, керамической плитке вирус сохраняется до 48 часов. Все наши рекомендации по обработке поверхности крайне важно соблюдать», - сказала Попова.

- В Москве ежесуточно тестируют 70 тыс человек на коронавирус. За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

- Число вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз. Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в июле составил 0,28.

- Массовые мероприятия будут запрещены на территории Москвы до конца августа.

- Российское здравоохранение избежало перегрузки во время пика пандемии. В пиковые дни пандемии коронавируса в России было развернуто свыше 180 тысяч инфекционных коек.

- Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России.

«Число новых случаев в России сократилось почти в 2,5 раза. Но ситуация все еще остается сложной», - сказал Путин в ходе совещания.

- Вакцина против Covid‑19 может поступить в гражданский оборот с 15 августа. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.