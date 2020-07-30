РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В Центральном парке Люберец в четверг пройдет танцевальный марафон, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В четверг в 15:00 люберецкие молодогвардейцы приглашают всех желающих на танцевальный марафон «Мир движется в одном ритме». Мероприятие посвящено Всемирному дню дружбы», - говорится в сообщении.

Марафон будет состоять из пяти этапов: «Танцы мира», «Импровизация», «Лидер», «Мой стиль», «В ритме танца».

К участию приглашаются команды, состоящие из 5-7 человек. Всем желающим продемонстрировать свои танцевальные способности необходимо отправить заявку на участие по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/165PBM-J45zIdoGrGu5OKVGFg_7lCOJri-S45Tq_A9KA/edit.