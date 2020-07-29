РИАМО - 29 июл. В среду вечером на территории столицы ожидается дождь, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, начиная с западных районов Москвы, с дальнейшим распространением на остальную часть территории в период с 18:00 29 июля до 03:00 30 июля ожидается дождь, местами сильный, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», – уточняется в сообщении.

Сотрудники МЧС призвали москвичей отказаться от поездок на личном транспорте. Если от поездки на авто отказаться нельзя, то нужно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Автомобиль следует парковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При нахождении на улице во время непогоды, нужно укрыться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не рекомендуется укрываться под деревьями. Нельзя оставлять детей без присмотра.