РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. «Люберецкий Водоканал» с 1 сентября перейдет на прямые договоры ресурсоснабжения в предоставлении холодного водоснабжения и водоотведения для домов, обслуживаемых ООО «ПИК-Комфорт», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«АО «Люберецкий Водоканал» уведомляет о том, что с 1 сентября 2020 общество переходит на прямые договоры ресурсоснабжения в части предоставления коммунальной услуги холодного водоснабжения и водоотведения непосредственно собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «ПИК-Комфорт», - говорится в сообщении.

Для осуществления холодного водоснабжения и водоотведения, необходимого для содержания общедомового имущества, продолжает свое действие договор, заключенный между ООО «ПИК-Комфорт» и АО «Люберецкий Водоканал». Переход на прямые договоры происходит одновременно для всех собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирного дома и не требует их заключения в письменной форме.

С типовой формой договора можно ознакомиться на сайте «Люберецкого Водоканала» и в постановлении правительства Российской Федерации №897 от 13 июля 2019года. Порядок ежемесячной передачи показаний индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды остается без изменений: в управляющую компанию ООО «ПИК-Комфорт» или в МосОблЕирц.

Оплата за холодное водоснабжение и водоотведение будет производиться на основании единого платежного документа, сформированного МосОблЕирц.