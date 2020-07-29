РИАМО - 29 июл. Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, рассказала, что снова выйдет замуж.
«Да, в сентябре я выхожу замуж и сейчас идет активная подготовка, надеюсь вирус нам не помешает», — написала Грачева в своем Instagram-аккаунте.
Жительница Серпухова переехала в Санкт-Петербург вместе с сыновьями.
Ее бывший муж Дмитрий Грачев отрубил девушке обе кисти, одну удалось спасти. Вместо второй кисти столичные врачи изготовили для Маргариты протез. За совершенное преступление мужчина получил 14 лет тюрьмы.
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