РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 июл. В Домодедове в четверг возобновляются сеансы массового фигурного катания, сообщается на сайте спортивного комплекса «Легенда».

«Фигурное массовое катание снова на льду спортивного комплекса «Легенда»! 30 июля 2020 года, четверг: 19:00 – 20:00», – говорится в сообщении.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции оплата сеанса производится на сайте СК «Легенда». Проход в спортивный комплекс временно ограничен: с одним несовершеннолетним посетителем допускается не более одного сопровождающего (тренера).