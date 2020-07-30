РИАМО - 30 июл. Жители столицы смогут пройти бесплатное обследование на онкологические заболевания с четверга, для скрининга нужен полис ОМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане получат возможность пройти диагностику и определить, есть ли у них предпосылки к самым распространенным онкоболезням.

Чтобы записаться на онкоскрининг, нужно выбрать одну из 66 поликлиник мегаполиса, к которой прикреплен москвич, и записаться по телефону медучреждения.

Обследования будут проводиться до конца августа.