РИАМО - 30 июл. Жители столицы смогут пройти бесплатное обследование на онкологические заболевания с четверга, для скрининга нужен полис ОМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Горожане получат возможность пройти диагностику и определить, есть ли у них предпосылки к самым распространенным онкоболезням.
Чтобы записаться на онкоскрининг, нужно выбрать одну из 66 поликлиник мегаполиса, к которой прикреплен москвич, и записаться по телефону медучреждения.
Обследования будут проводиться до конца августа.
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