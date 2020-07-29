РИАМО - 29 июл. Сотрудники поисково-спасательного отряда №20 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса 60-летнюю женщину, которая потерялась на территории Клинского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Женщина отправилась вместе с 14-летним внуком в лес за грибами. После того, как они вышли из леса, бабушка оставила внука около дороги, а сама направилась снова в чащу, чтобы прогуляться по краю насаждений. Однако найти дорогу обратно она не смогла.

«Подавая звуковой сигнал сиреной и прочесывая лес, спустя пару часов женщину нашли, она вышла к спасателям, ориентируясь на звуковые сигналы», – рассказал об операции спасатель Евгений Бакулин.

Медицинскую помощь пенсионерке оказывать не пришлось.