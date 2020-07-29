РИАМО - 29 июл. Ограничения движения вводятся на участке федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» с 57 по 60 километр около города Ногинска в связи с началом капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

«Движение будет организовано по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость – 50 километров в час», – говорится в сообщении.

Вскоре дорожники подготовят участок к капитальному ремонту и организуют временную схему движения транспорта. Специалисты проводят капитальный ремонт участка федеральной трассы М-7 «Волга» под Ногинском, чтобы улучшить состояние дорожного покрытия и повысить уровень безопасности на дороге.

Во время ремонта на участке протяженностью в 3,5 километра будет заменено дорожное покрытие, а проезжая часть будет расширена до шести полос. Также построят новую систему водоотвода. Будет смонтирована сплошная линия электроосвещения. На ремонтируемом участке планируется установить барьерное ограждение, новые дорожные знаки, а также нанести разметку.

Во время капремонта будет обновлен подземный переход на 58 километре. Мост через реку Вассу заменят насыпью с железобетонной водопропускной трубой.