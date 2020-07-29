РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. В подмосковных Люберцах праздничные линейки в школах к 1 сентября состоятся в очном формате, сообщила заместитель начальника управления образованием администрации округа Светлана Яковенко.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел онлайн-встречу с жителями. Одна из жительниц поинтересовалась состоятся ли праздничные линейки к 1 сентября.

«Прежде всего, проведение линеек будет зависеть от эпидемиологической обстановки. На данный момент линейки запланированы в штатном режиме, но с мерами безопасности», - сказала Яковенко.