РИАМО - 29 июл. На заседании правительства Подмосковья был утвержден проект измененной программы газификации Московского региона до 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Программа пересматривается каждый год, за счет экономии средств возможность получить газ получают новые объекты. С учетом эпидемиологической ситуации в регионе, газификация Подмосковья по губернаторской программе продолжается с соблюдением запланированных сроков», – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По направлению газификации населенных пунктов в программу включили 17 населенных пунктов: деревни Алексеевка (Богородский округ); Свистягино (округ Воскресенск); Мельниково, Клово, Савеловка, Могутово (Наро-Фоминский округ); Скородумки (округ Солнечногорск); Головино, Новопареево, Афанасово, Большие Петрищи, Костыши, Аксеново (округ Щелково), Хлопово (Наро-Фоминский округ); село Хомяково (Сергиево-Посадский округ); деревню Тверитино (округ Серпухов) и деревню Малые Жеребцы (округ Щелково).

По направлению догазификации улиц и микрорайонов включено 5 объектов: деревня Клишева (Раменский округ); деревня Карпово (округ Солнечногорск); село Хатунь и деревня Прудно, районный поселок Малино (округ Ступино). Более двадцати негазифицированных улиц в городе Сергиев Посад также уже ранее вошли в измененную программу.

По направлению реконструкция и увеличение пропускной способности газопроводов будет проводиться работа по строительству и закольцовке газопроводов в деревне Афанасово (округ Мытищи). По направлению газификация инвестиционных проектов будет возведен газопровод-источник для создания промышленного технопарка «Лидер» (округ Люберцы).

По направлению газификация котельных и строительство источников для теплоснабжения жилых домов будут построены газопроводы-источники для газоснабжения многоквартирных домов в поселке Станции Манихино (округ Истра).