РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове на особый контроль поставили вопрос качества поставляемой воды в ЖК «Домодедово Парк», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Вопрос по воде в ЖК «Домодедово Парк» поставлен на особый контроль главой городского округа Домодедово. Сегодня (в среду - ред.) по поручению Александра Двойных была создана комиссия по определению причин предоставления некачественной коммунальной услуги по водоснабжению жителям МКД», - говорится в сообщении.

В состав комиссии вошли представители администрации, государственной жилищной инспекции Московской области, Роспотребнадзора по Московской области, руководство ООО «УК ДЭЗ «Капитал» и «Павловский водоканал».

Жители ЖК «Домодедово Парк» регулярно жалуются на то, что вода, которая течет из их труб, непригодна ни для питья, ни для технических нужд.