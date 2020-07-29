РИАМО - 29 июл. Верующим дозволяется посетить московские мечети для пятничной молитвы 31 июля, сообщил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов.
«Те люди, которые выполняют пятничную молитву, смогут прийти в наши московские мечети для выполнения пятничной молитвы», - сказал Мухетдинов в эфире телеканала «Москва 24».
Он подчеркнул, что посещение мечетей возможно только при строгом соблюдении мер безопасности, в том числе социальной дистанции и масочного режима.
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