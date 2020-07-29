РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В подмосковном Подольске полиция разыскивает владельцев четырех украденных велосипедов, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск».

УМВД России по Подольску просит откликнуться владельцев четырех велосипедов, похищенных с территории округа и попавших на фотографии.

«Если вы являетесь хозяином данных велосипедов, просим обратиться в дежурную часть Львовского отдела полиции», - говорится в сообщении.

Узнать подробности можно по телефону 8 (496) 760-78-24 или в дежурной части УМВД России по Подольску 8 (496) 763-02-63.