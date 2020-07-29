РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Мемориальные доски устанавливают у Вечного огня в подмосковных Люберцах, сообщил руководитель управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проводит онлайн-встречу с жителями. Один из горожан поинтересовался, что будет с Вечным огнем, куда его переносят.

«Вечный огонь не демонтируется и никуда не переносится, там меняют плитку и устанавливают мемориальные доски. Работы завершатся через две недели», - сказал Орлов.