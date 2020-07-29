РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 18 новых случаев Covid-19, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 167 случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба Московской области.
«В Подмосковье за сутки выявлено 137 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск 3 167», - говорится в сообщении.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 155 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 102 человека. Выздоровели и выписались 46 048 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.
В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
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Текстовая трансляция
29 ИЮЛЯ
- Бесплатное тестирование на Covid‑19 в Москве увеличило выявляемость зараженных в пять раз.
- За сутки в Подмосковье от коронавируса скончались 2 человека. Общее число летальных исходов в регионе превысило 1,1 тысячи.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Попова подтвердила, что коронавирус сохраняется на поверхности 48 часов.
- В Москве ежесуточно тестируют 70 тыс человек на коронавирус. За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
- Число вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз. Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в июле составил 0,28.
- Массовые мероприятия будут запрещены на территории Москвы до конца августа.
- Российское здравоохранение избежало перегрузки во время пика пандемии. В пиковые дни пандемии коронавируса в России было развернуто свыше 180 тысяч инфекционных коек.
- Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России.
- Вакцина против Covid‑19 может поступить в гражданский оборот с 15 августа. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев.
- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.
- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.
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