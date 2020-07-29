РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области проведут прием граждан в общественной приемной подмосковного Красногорска 31 июля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В пятницу, 31 июля, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Красногорск состоится прием граждан. В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №2 Главгосстройнадзора Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 по адресу: Красногорск, улица Речная, дом №20. Предварительная запись не требуется.