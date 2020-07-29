РИАМО - 29 июл. От двух до трех миллионов верующих отметят Курбан-байрам в Московском регионе, сообщил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов.

«Для Московского региона с учетом того, что мигранты не успели выехать к себе на родину, мы говорим, что не менее двух до трех миллионов людей будут отмечать этот праздник только в нашей столице, Московском регионе», — сказал Мухетдинов в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что ежегодно Московскую соборную мечеть посещают 150-160 тысяч верующих.

Курбан-байрам в Московском регионе отпразднуют в онлайн-режиме. Праздник жертвоприношения начнется 31 июля и продлится до 3 августа.