РИАМО - 29 июл. Заведениям общественного питания в Москве рекомендовали прекратить работу летних веранд из-за сильного ветра, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг столицы.

Вечером в столице ожидается ухудшение погодных условий. На столицу надвигаются дожди, возможна гроза и усиления ветра с порывами до 20 метров в секунду.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — говорится в сообщении.

В Московской регионе объявлено экстренное предупреждение из-за ветра и грозы, действует «желтый» уровень погодной опасности. Из-за ливней объявлен предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности.

Предупреждение о непогоде ранее опубликовало ГУ МЧС России по Москве.