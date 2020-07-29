РИАМО - 29 июл. В Московской области специалисты проверяют наличие ордера и сроки производства работ, с начала 2020 года при содействии инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 269 различных нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



«Наибольшее количество было устранено в городских округах Балашиха, Истра, Красногорск, Солнечногорск, Подольск, Серпухов, Ленинский», - уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.



Речь идет об отсутствии восстановления благоустройства после завершения земляных, строительных и аварийных работ, состоянии смотровых и дождеприемных колодцев, сохранении в целости различных частей линейных сооружений.