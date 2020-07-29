РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Вблизи поселка Светлые горы подмосковного Красногорска начали строительство четырех жилых домов, в которых будет почти 400 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства четырех новых жилых домов вблизи поселка Светлые Горы городского округа Красногорск. Площадь каждого шестиэтажного жилого дома (2, 9, 10, 11) составит порядка 4,7 тысячи квадратных метров. По проекту, новостройки будут включать по 82 квартиры», - говорится в сообщении.

На прилегающей территории будут обустроены пешеходные тротуары, места для отдыха, детская и спортивная площадки. Застройщик - ООО «Строй-Ресурс».

«Первая плановая проверка объекта назначена на 14 сентября 2020 года. Завершить строительство жилых домов планируется в третьем квартале 2022 года», - заключается в материале.