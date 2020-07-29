РИАМО - 29 июл. Следственный комитет России после аварии в Норильске объявил о создании подразделения для раскрытия экологических преступлений, сообщает Газета.ru.
В Уголовном кодексе России есть глава об экологических преступлениях и статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, поэтому в структуре ведомства решили организовать отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.
Она уточнила, что экологические проблемы часто носят техногенный характер, а происходящие аварии обусловлены человеческим фактором. После экологических ЧП последствия влияют и на экологию, и на эпидемиологическую ситуацию в стране.
ЧП в Норильске произошло 29 мая. Там на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная.
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