РИАМО - 29 июл. Следственный комитет России после аварии в Норильске объявил о создании подразделения для раскрытия экологических преступлений, сообщает Газета.ru.

В Уголовном кодексе России есть глава об экологических преступлениях и статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, поэтому в структуре ведомства решили организовать отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии.

«В ведомстве уже есть специалисты, имеющие большой опыт их расследования. Объединение в рамках одного подразделения таких специалистов позволит консолидировать усилия и улучшить качество расследования сложных преступлений», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что экологические проблемы часто носят техногенный характер, а происходящие аварии обусловлены человеческим фактором. После экологических ЧП последствия влияют и на экологию, и на эпидемиологическую ситуацию в стране.

ЧП в Норильске произошло 29 мая. Там на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная.