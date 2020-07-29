РИАМО - 29 июл. Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство дома по программе реновации в Нагатинском затоне в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дом построят по адресу: Южный административный округ, улица Речников, владение 22. Новостройку возведут на месте снесенных нежилых строений, она будет состоять из двух корпусов, объединенных стилобатным цокольным этажом.

«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах по программе реновации. После того как застройщик подаст извещение о начале работ инспектор комитета составит программу проверок на весь период строительства», – отметил глава ведомства Олег Антосенко.

Общая площадь нового дома составит 25,6 тысячи квадратных метров, в нем разместится 264 квартиры, из них однокомнатных – 38, двухкомнатных – 188, включая четыре для маломобильных граждан, трехкомнатных – 38. В них будет произведена отделка в соответствии со стандартами реновации.

Входные группы будут иметь просторный холл, колясочные, помещения для консьержа с санузлом. В каждом корпусе предусмотрены два лифта грузоподъемностью 400 килограммов, а также один лифт – на одну тонну. Балконы и лоджии остеклят. На фасадах установят декоративные решетки для кондиционеров.

В рамках проекта также проведут комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории. Здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослых. Кроме того, будут установлены скамейки, урны и шумозащитные экраны.