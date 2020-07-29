РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В городском округе Мытищи привлекли к ответственности 16 физических лиц, не истреблявших борщевик, на сумму 48 тысяч рублей, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В городском округе Мытищи окончен второй этап обработок земель муниципальной собственности от борщевика Сосновского.

«Проводится работа с частными земельными участками. Собственниками земельных участков всего обработано 845 гектаров. Однако следует заметить, не все собственники приступили к данной работе. К ним будет применено административное взыскание. Всего привлечены к ответственности 16 физических лиц на сумму 48 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Повторной обработке подвергались земельные участки, на которых не проводилась химическая обработка, а также участки, на которых появились новые всходы растения. Всего во втором этапе обработано 380 гектаров.