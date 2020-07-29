РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Подмосковный Красногорск вошел в тройку лидеров по количеству обращений от граждан в Главгосстойнадзор на прошлой неделе, с 16 по 22 июля, говорится в сообщении надзорного ведомства.

«Более 320 новых обращений жителей обработал Главгосстройнадзор на прошлой неделе (с 16 по 22 июля – ред.). Самыми активными стали жители Красногорска, Солнечногорска и Ленинского горокруга», - говорится в сообщении.

С 16 по 22 июля специалисты Главгосстройнадзора ответили на 327 вопросов, поступивших в Единый центр управления регионом, из них 38 поступили с портала «Добродел».

Количество обращений возросло по сравнению с предыдущим периодом на 91. В основном жителей волновали вопросы финансового состояния застройщика, информирования о ходе строительства, незаконного строительства, исполнения обязательств по ДДУ, содержания строительной площадки.