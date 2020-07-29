РИАМО - 29 июл. Вечером в среду на территории Москвы ожидаются дорожные заторы в шесть – семь баллов, крупных перекрытий на дорогах не запланировано, говорится в сообщении пресс-службы столичного Дептранса.

«На 39-м километре МКАД (рядом с Калужским шоссе) работы на проезжей части закончились, ограничений на участке больше нет», – уточняется в сообщении.

Однако трудности в движении будут на внешней стороне ТТК – в Шереметьевском тоннеле, в Киевском путепроводе на ТТК, на Волоколамском шоссе – 68-й километр МКАД, на проспекте Мира, на Большом Каменном мосту, и на 8-м километре МКАД при движении машин в обе стороны.

Труднее всего в среду вечером проехать будет по Волгоградскому проспекту, проспекту Мира, Рязанскому проспекту, Волоколамскому шоссе, Щелковскому шоссе, Ленинградскому шоссе от Химок.