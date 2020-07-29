РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В городском округе Мытищи выявили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, всего в горокруге число подтвержденных случаев заболевания достигло 2 084, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за сутки выявили 137 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 155 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 102 человека. Выздоровели и выписались 46 048 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 084 случая заболевания», - говорится в сообщении.

28 июля количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 074.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона советуют носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Бесплатное тестирование на Covid‑19 в Москве увеличило выявляемость зараженных в пять раз.

«В пять раз больше обнаружили, когда люди сами приходят (на тест на коронавирус - ред.), почувствовав недомогание, видя какую-то проблему, они приходят сами, и выявляемость в пять раз выше, чем просто, если приходим и коллективы тестируем», - сказал Собянин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

- За сутки в Подмосковье от коронавируса скончались 2 человека. Общее число летальных исходов в регионе превысило 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Попова подтвердила, что коронавирус сохраняется на поверхности 48 часов.

«Мы продолжаем исследования. <...> На различных поверхностях - на линолеуме,нержавеющей стали, пластике, керамической плитке вирус сохраняется до 48 часов. Все наши рекомендации по обработке поверхности крайне важно соблюдать», - сказала Попова.

- В Москве ежесуточно тестируют 70 тыс человек на коронавирус. За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

- Число вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз. Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в июле составил 0,28.

- Массовые мероприятия будут запрещены на территории Москвы до конца августа.

- Российское здравоохранение избежало перегрузки во время пика пандемии. В пиковые дни пандемии коронавируса в России было развернуто свыше 180 тысяч инфекционных коек.

- Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России.

«Число новых случаев в России сократилось почти в 2,5 раза. Но ситуация все еще остается сложной», - сказал Путин в ходе совещания.

- Вакцина против Covid‑19 может поступить в гражданский оборот с 15 августа. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.