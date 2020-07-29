РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. В подмосковной Балашихе 46 выпускников сдали единый госэкзамен на 100 баллов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Лучше всего выпускники Балашихи сдали экзамен по русскому языку: 29 человек набрали 100 баллов. На втором месте – литература. За ее знание высший балл получили девять выпускников. В один день с литературой проходили экзамены по географии, информатике и ИКТ. За последний предмет 100 баллов получили два выпускника», - говорится в сообщении.

13 июля историю на 100 баллов написали три человека, а физику – два. Это выпускники школ №5 и №14, а также МБОУ «Лицей». Математику на 100 баллов написал только один человек – выпускник Салтыковской гимназии.

Основной период сдачи ЕГЭ в Балашихе завершился двумя резервными днями. 24 июля итоговое испытание прошли 298 человек. Большая их часть сдавала ЕГЭ по химии – 209 человек, и по профильной математике – 79 человек. Также в этот день были проведены экзамены по биологии, информатике и ИКТ, литературе и обществознанию.

25 июля 27 выпускников балашихинских школ сдавали экзамен по девяти предметам: английский язык (письменная и устная части), биология, география, история, китайский язык (письменный), русский язык, физика и химия.