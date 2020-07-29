РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. В подмосковной Балашихе 46 выпускников сдали единый госэкзамен на 100 баллов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«Лучше всего выпускники Балашихи сдали экзамен по русскому языку: 29 человек набрали 100 баллов. На втором месте – литература. За ее знание высший балл получили девять выпускников. В один день с литературой проходили экзамены по географии, информатике и ИКТ. За последний предмет 100 баллов получили два выпускника», - говорится в сообщении.
13 июля историю на 100 баллов написали три человека, а физику – два. Это выпускники школ №5 и №14, а также МБОУ «Лицей». Математику на 100 баллов написал только один человек – выпускник Салтыковской гимназии.
Основной период сдачи ЕГЭ в Балашихе завершился двумя резервными днями. 24 июля итоговое испытание прошли 298 человек. Большая их часть сдавала ЕГЭ по химии – 209 человек, и по профильной математике – 79 человек. Также в этот день были проведены экзамены по биологии, информатике и ИКТ, литературе и обществознанию.
25 июля 27 выпускников балашихинских школ сдавали экзамен по девяти предметам: английский язык (письменная и устная части), биология, география, история, китайский язык (письменный), русский язык, физика и химия.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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