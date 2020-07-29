РИАМО - 29 июл. Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в среду на территории Подмосковья с 16:30 до конца суток, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Начиная с западных районов Московской области, с дальнейшим смещением на северо-восток ожидается дождь, местами сильный», – говорится в сообщении.

В некоторых местах возможны град и ливень.Порывы ветра в это время смогут достигать 13-18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что первые дни августа в регионе будут дождливыми.