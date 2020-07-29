РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В городском округе Мытищи все сотрудники офиса МФЦ, расположенного по улице Карла Маркса 4, работают в индивидуальных средствах защиты, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

В среду Гореликов посетил муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Мытищи» по улице Карла Маркса, 4.

«При посещении МБУ «МФЦ Мытищи» ознакомился с тем, как выстроена работа в новых условиях. Лично убедился в том, что все сотрудники с индивидуальной защитой (маски, перчатки, антисептические средства на каждом столе)», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что также присутствуют ограничительные линии разметки, и посетители соблюдают дистанцию не менее 1,5 метра.