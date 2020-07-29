РИАМО - 29 июл. Компания «ПИК» начала работы по перемещению водонапорной башни конца XIX века в рамках сохранения объектов культурного и исторического наследия, сообщила РИАМО пресс-служба строительной организации.

«Да, в настоящее время специалисты приступили к перемещению памятника – водонапорной башни XIX века», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также будут перемещены и другие исторические объекты: фасадные элементы сборочного корпуса и модельная мастерская.

Работы планируют завершить до конца года.