РИАМО - 29 июл. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин распорядился проверить ряд депутатов Госдумы на наличие двойного гражданства или вида на жительство за рубежом, сообщает Газета.ru.

«Володин напомнил, что депутатом не может являться гражданин России, который имеет гражданство другого государства или вид на жительство за рубежом», — отмечается в материале.

Сведения о вероятности наличия иностранного гражданства у ряда депутатов будут направлены в Центральную избирательную комиссию РФ.

В случае подтверждения данных о наличии второго гражданства будут приняты «предусмотренные законодательством меры».