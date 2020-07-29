РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. В подмосковном Подольске жителей приглашают принять участие в качестве волонтеров в акции «Мегабак», сообщается на сайте администрации округа.

В Подольске 1 августа начнет работать площадка бесплатного приема крупногабаритных отходов «Мегабак» на улице 50 лет ВЛКСМ, 17Б. Планируется, что в рамках пилотного проекта функционировать она будет в течение месяца.

«Специалист по работе с молодежью комитета по делам молодежи администрации Подольска Ирина Назарова набирает волонтеров для участия в акции «Мегабак». Их задача будет состоять в информировании о правилах сортировки мусора, возможностях площадки и ее работе, дальнейшей переработке мусора», - говорится в сообщении.

Записаться для участия в проекте «Мегабак» молодые активисты могут по телефону 8(496) 754-64-79, а также написав Назаровой в соцсети «ВКонтакте».

Цель проекта «Мегабак» — избавиться от навалов крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках. В открывшихся пунктах будут принимать старую бытовую технику, мебель, текстиль, стекло, алюминий и батарейки. Жителям, сдавшим свои отходы на площадки «Мегабак», региональные операторы вручат брендированные сувениры — кепки, футболки, сумки.