РИАМО - 29 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе большое внимание уделяют прививкам, которые обычно делают в преддверии осенне-зимнего периода, и появление в августе сертифицированной вакцины от Covid-19 позволит проводить плановую вакцинацию от инфекции, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Важное селекторное совещание, даны все необходимые указания на осенне-зимний сезон. Мы не должны допустить возвращения Covid-19. Для этого большое внимание уделяется прививкам, которые традиционно делают в преддверии осенне-зимнего периода, прежде всего, детям и старшему поколению», - сказал Воробьев по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что вакцинация является выбором каждого человека. Обычно в Подмосковье прививается около 48% населения, однако в этом году нормативы будут повышены. Крайне рекомендовано всем прививаться от гриппа, чтобы не допустить заболеваний и их перехода в более тяжелую стадию.

По словам Воробьева, появление в августе сертифицированной вакцины от Covid-19 позволит проводить плановую вакцинацию и от этого заболевания.

«Все этого ждем, потому что категорически не хочется возвращаться в состояние самоизоляции, карантина. Это очень серьезно бьет не только по свободе человека, нормальному образу жизни, но и по экономике. Мы активно наращиваем все строительные мероприятия, готовимся к вводу школ, детских садов. В этом году на 60 тысяч детей больше пойдут в школу и детсады. Нам нельзя терять время», - отметил Воробьев.

На сегодняшний день в Московской области сняли почти все ограничения, ранее введенные в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Например, возобновляется программа «Активное долголетие» для досуга старшего поколения – с 1 августа можно проводить занятия на улице, с 15 августа – в помещениях.

При этом, как подчеркнул губернатор, приоритетом остается соблюдение всех необходимых мер безопасности.

«Задача - ни в коем случае не допустить возвращения эпидемии. Указания по резервным койкам даны – мы их до сих пор оставляем, у нас их больше 6 тысяч. Я очень надеюсь, что они никогда не пригодятся», - добавил Воробьев.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Бесплатное тестирование на Covid‑19 в Москве увеличило выявляемость зараженных в пять раз.

«В пять раз больше обнаружили, когда люди сами приходят (на тест на коронавирус - ред.), почувствовав недомогание, видя какую-то проблему, они приходят сами, и выявляемость в пять раз выше, чем просто, если приходим и коллективы тестируем», - сказал Собянин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

- За сутки в Подмосковье от коронавируса скончались 2 человека. Общее число летальных исходов в регионе превысило 1,1 тысячи.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Попова подтвердила, что коронавирус сохраняется на поверхности 48 часов.

«Мы продолжаем исследования. <...> На различных поверхностях - на линолеуме,нержавеющей стали, пластике, керамической плитке вирус сохраняется до 48 часов. Все наши рекомендации по обработке поверхности крайне важно соблюдать», - сказала Попова.

- В Москве ежесуточно тестируют 70 тыс человек на коронавирус. За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

- Число вновь выявляемых случаев коронавируса в Москве с мая снизилось в 10 раз. Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid-19 в июле составил 0,28.

- Массовые мероприятия будут запрещены на территории Москвы до конца августа.

- Российское здравоохранение избежало перегрузки во время пика пандемии. В пиковые дни пандемии коронавируса в России было развернуто свыше 180 тысяч инфекционных коек.

- Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России.

«Число новых случаев в России сократилось почти в 2,5 раза. Но ситуация все еще остается сложной», - сказал Путин в ходе совещания.

- Вакцина против Covid‑19 может поступить в гражданский оборот с 15 августа. Убедиться в ее эффективности можно будет только спустя пять-шесть месяцев.

- Среднесуточный темп прироста новых случаев Covid‑19 за месяц в Москве составил 0,28. В столице подтвердили 671 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 475заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 137 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.