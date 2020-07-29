РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. В Домодедове сотрудники Госадмтехнадзора проверили организацию работы местного передвижного цирка с экзотическими животными в микрорайоне Белые Столбы, сообщается на сайте Госадмтехнадзора Московской области.

С марта 2020 года экопарк не оказывал развлекательных услуг из-за режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В результате совместного выезда сотрудников ведомства с сотрудниками администрации городского округа Домодедово установлено, что на улице Звездная микрорайона Белые Столбы ведутся подготовительные работы по открытию экопарка.

«Инспектируя территорию экопарка, сотрудники Госадмтехнадзора выявили неокос травы по периметру земельного участка, а также отсутствие договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все нарушения устранены», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В арсенале передвижного цирка 10 животных, среди которых верблюды, ламы, тигры и львы. По словам владельцев шоу, представления начнутся в начале августа.