РИАМО - 29 июл. Книги про Гарри Поттера и графа Монте-Кристо вошли в список самых популярных среди осужденных, которые содержатся в исправительных учреждениях в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСИН России по Московской области.

«Топ самых читаемых произведений был составлен в рамках проведения всероссийской акции «Твои друзья - книги», которая пройдет в начале августа во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы России», - говорится в сообщении.

Так, воспитанники Можайской воспитательной колонии любят читать романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, научно-фантастическую книгу Антона Первушина «Первая экспедиция», а также детективы Бориса Акунина и произведения Майн Рида.

В исправительных учреждениях, где отбывают наказание женщины, самым читаемым стал бестселлер Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Также женщины-заключенные любят читать произведения Пауло Коэльо, серию «Сумерки», фантастический цикл «Дозоры» Сергея Лукьяненко, роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Код да Винчи» Дэна Брауна.

В мужской исправительной колонии №6 самой популярной книгой стал роман-исповедь австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам». Кроме того, среди осужденных пользуется популярностью роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», произведения Александра Солженицына, Варлама Шаламова и Жюль Верна.

Всего в пенитенциарных учреждениях Московской области насчитывается 16 библиотек, библиотечный фонд подмосковного УФСИН составляет 80,4 тысячи экземпляров.