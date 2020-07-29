РИАМО - 29 июл. Сильный ветер, дождь и гроза ожидается вечером в среду на западе Московской области, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

При этом порывы ветра могут достигнуть 13-18 метров в секунду. Осадки сместятся на северо-восток региона, в отдельных районах прогнозируют град.

«Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте ПДД!» - призвали в ведомстве.

Также подмосковных автомобилистов попросили не парковать машины возле деревьев и не ходить рядом с шаткими конструкциями.

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