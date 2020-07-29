РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Детский хор «Жар-птица» из подмосковного Красногорска стал лауреатом третьей степени в международном конкурсе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Образцовый коллектив детского хора «Жар-птица» стал лауреатом третьей степени Международного вокально-хорового конкурса патриотической песни в рамках XI Международного хорового фестиваля-конкурса «Хрустальная часовня», - говорится в сообщении.

Кроме того, ребята стали лауреатами первой степени в номинации «Академическое хоровое пение» во Всероссийском заочном музыкальном конкурсе «Мелодинка».