РИАМО - 29 июл. В столице начали проходить правый перегонный тоннель соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо «Замоскворецкое», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он отметил, что ТПМК «Марина» построит 824 метра тоннеля на глубине от 5 до 22 метров.
Трасса тоннеля пройдет под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром.
В дальнейшем, после завершения реконструкции депо «Сокол», на обслуживание поездов Большой кольцевой линии будет полностью переведено депо «Замоскворецкое».
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