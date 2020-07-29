РИАМО - 29 июл. В столице начали проходить правый перегонный тоннель соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо «Замоскворецкое», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Тоннелепроходческий комплекс диаметром шесть метров возведет правый перегонный тоннель от площадки, располагающейся вблизи электродепо «Замоскворецкое», до демонтажной щитовой камеры между станциями «Каховская» и «Варшавская» на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что ТПМК «Марина» построит 824 метра тоннеля на глубине от 5 до 22 метров.



Трасса тоннеля пройдет под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром.



В дальнейшем, после завершения реконструкции депо «Сокол», на обслуживание поездов Большой кольцевой линии будет полностью переведено депо «Замоскворецкое».