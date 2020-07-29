РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. В Щелкове прошло общее собрание членов Торгово-промышленной палаты округа, новым руководителем единогласно избрана Мария Тарасова, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Искренне надеюсь, что вместе нам удастся наладить новый формат работы и сделать так, чтобы палата выполняла важнейшие функции – содействовала привлечению инвестиций и модернизации экономики, помогала утвердить принципы цивилизованного бизнеса и социальной ответственности», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Кроме этого, бизнесменам, внесшим большой вклад в развитие округа, были вручены благодарственные грамоты от администрации муниципалитета.

Торгово-промышленная палата городского округа Щелково была образована в 1999 году. На заседании было отмечено, что приоритетная цель организации на перспективу – привлечь как можно больше предпринимателей в свои ряды. Сегодня в муниципалитете порядка 10 тысяч организаций, только 70 из них входят в состав палаты.

Для щелковских предпринимателей работает горячая линия Торгово-промышленной палаты: 8 (915) 383-72-97.