РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 июл. Два пункта бесплатного приема крупногабаритного мусора «Мегабак» начнут работать в подмосковном Красногорске с 1 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 1 августа в горокурге Красногорск начнут работать два пункта бесплатного приема крупногабаритных отходов «Мегабак» – на улице Речной, 25А и в селе Петрово-Дальнее на улице Колхозной, 33А», – говорится в сообщении.

С целью поддержания чистоты и благоприятной экологической обстановки пилотный проект стартует в 11 муниципалитетах Подмосковья. В Красногорске площадки выбраны по результатам обращений жителей в ЦУР – это «красные зоны», где периодически фиксируется перенакопление крупногабаритных отходов.

«Данный проект нацелен на то, чтобы жители привозили негабаритные отходы и сразу же их сортировали. На каждой точке установлены три восьмикубовых бака и два контейнера по одному кубическому метру для определенных видов отходов, таких как: мебель, текстиль, бытовая техника, а также контейнерные баки для сухих отходов – стекла, пластика, алюминия», – пояснила старший инспектор управления ЖКХ администрации Красногорска Дарья Калюжная.

Она отметила, что запрещено утилизировать только отходы, имеющие высокую токсичность – например, люминесцентные лампы.

Для поддержания чистоты и порядка на площадках установлено видеонаблюдение и введен график дежурства волонтеров. Они расскажут о принципах раздельного сбора мусора и подскажут, в какой контейнер выбросить тот или иной вид отходов.

Вывозиться мусор будет силами регионального оператора ежедневно, по мере накопления отходов.

«Программа «Мегабак» разработана в целях реализации нацпроекта «Экология». Она направлена на снижение минимум в два раза объемов вывоза мусора на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов», – заключается в материале.