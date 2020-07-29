РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. Сотрудники администрации городского округа Мытищи обсудили вопросы оптимизации мобильного приложения для работ по отлову безнадзорных животных, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В среду проведено выездное совещание в рамках пилотного проекта по внедрению мобильного приложения, используемого при отлове животных без владельцев на территории Московской области. Мероприятие прошло на территории приюта БФП БЖ «Ника».

«В составе участников: заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, начальник ГБУВ МО ТВУ №2 Юрий Грибов, представители ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сотрудники администрации городского округа Мытищи и представители БФП БЖ «Ника». Обсуждались вопросы оптимизации работы с приложением», - говорится в сообщении.

Использование мобильного приложения облегчит работу как исполнителя контракта, так и заказчика, исключит трудозатратные этапы исполнения контрактов в части составления реестров животных без владельцев, а также подготовки документации для принятия работ заказчиком.