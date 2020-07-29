РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 июл. В микрорайоне 1 Мая Балашихи местные жители, молодогвардейцы, депутаты горокруга, сотрудники местного комитета самоуправления, образовательных учреждений, высадили газонную траву в рамках работ по благоустройству территории между школой №33 и детским садом, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Благоустройство территории у школы №33 началось в 2019 году, тогда были высажены деревья – рябины и ели.

«29 июля на территорию завезли 20 кубометров чернозема. Перед высадкой травы землю укладывали и равняли около 20 человек, среди которых местные жители, сотрудники школы, детского сада, местного комитета самоуправления района, представители «Молодой гвардии Единой России» и депутаты городского совета депутатов Марина Жирова, Леонид Любимцев и Сергей Чураков», – говорится в сообщении.

После посадки газона высадка елей на территории продолжится.