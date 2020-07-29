РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. В подмосковном Красногорске альпинисты обследовали дом на улице Первомайской, в котором вечером 28 июля обвалилась облицовка стены, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Был произведен визуальный осмотр специализированной организацией – альпинистами, наши подозрения подтвердились - есть трещины на высоких этажах, возможно дальнейшее отслоение кирпичной кладки», - сообщил начальник управления по капитальному ремонту многоквартирных домов администрации горокруга Красногорск Дмитрий Рыбкин.

Он добавил, что сейчас надо дождаться результатов экспертной организации, которая полностью обследует со специализированным оборудованием работоспособность несущих конструкций, фасадной части и всех элементов здания. По предварительной версии, причиной обрушения стало нарушение технологического процесса строительства.

«По заявке УК «Зенитстройсервис» в ближайшее время здесь будет проведена специализированная экспертиза, после чего будет принято решение о включении дома в региональную программу капремонта», - добавляется в сообщении.

28 июля после происшествия оперативно были соблюдены все меры безопасности – территория по периметру была огорожена, вывешены ленты и объявления.